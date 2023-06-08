Годовая выручка автосалонов Петербурга упала почти на четверть

Выручка крупнейших автосалонов Санкт-Петербурга по итогам 2022 упала на 23% и составила 110 млрд рублей, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на данные системы «Контур.Фокус». Чистая прибыль при этом сократилась более чем вполовину.

Всего в 2022 году автосалоны города заработали 2,4 млрд рублей, что на 54% меньше 2021-го. На первое место по чистой прибыли вышла региональная «дочка» сети «Рольф» с 1 млрд рублей, на втором – «РРТ» с 214 млн рублей. Топ-3 замкнуло «Автополе-Н» с 31 млн рублей, при этом компания стала единственной из тройки лидеров, немного нарастивших выручку.

По мнению экспертов, основной причиной падения доходов салонов стал массовый уход с российского рынка зарубежных автобрендов после начала СВО. Также сказалась массовая эмиграция, лишившая продавцов клиентуры.

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