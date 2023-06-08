В Ярославской области мать 8 детей осудили за неуплату алиментов

В Ярославской области матери восьмерых детей из-за неуплаты алиментов суд назначено 160 часов обязательных работ. О вердикте сообщили в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УФССП по Ярославской области Фото: Пресс-служба УФССП по Ярославской области

На исполнении судебных приставов было восемь исполнительных производств за неуплату алиментов на содержание трех сыновей и пяти дочерей подсудимой. Женщина не справилась с родительскими обязанностями и была ограничена в родительских правах, детей забрали в детский дом. Официально она не трудоустроена, а долг по алиментам составляет уже более 100 тыс. руб.

Женщина оставалась безработной, хотя ей вручали направление в центр занятости. В итоге приставы доставили алиментщицу в отделение и привлекли к ответственности.

«Решением суда женщина признана виновной и ей назначено наказание в виде 20 часов обязательных работ по каждому исполнительному производству. Занимаясь общественно-полезными работами в течение 160-ти часов, женщина сможет пересмотреть свое отношение к родительским обязанностям»,— говорится в сообщении ярославского УФССП.

Алла Чижова