Пензенские чиновники потребовали от коммунальщиков подготовиться к отопсезону до осени

Подготовка к отопительному сезону в Пензе должна закончиться к первому сентября – такую задачу на заседании профильного штаба перед ресурсниками поставил вице-мэр Руслан Тинчурин. На встрече присутствовали представители местных органов власти, районных администраций, Ростехнадзора, теплоснабжающих и управляющих компаний.

Господин Тинчурин поручил провести гидравлические испытания тепловых сетей, устранить выявленные дефекты, а также обучить и аттестовать ответственный персонал.

По замыслу чиновников, ресурсоснабжающие организации должны быть готовы к отопительному сезону первому сентября, а управляющие организации – к первому августа.

Никита Маркелов