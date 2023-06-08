Пуск завода по производству сжиженного угольного метана в Кузбассе сдвинулся на три года

Новые сроки строительства завод сжиженного угольного метана компанией «Газпром добыча Кузнецк» в Кузбассе предполагают ввод первой очереди мощностью 3 тонн газа в час в «ожидаемый срок» в 2026 году, сообщили в пресс-службе министерства промышленности и торговли Кузбасса.

На втором этапе предполагается строительство завода мощностью 24 т/ч (две линии по 12 т/ч) с доведением общей мощности предприятия до 220 тыс. тонн в год в сроки, которые «будут определены при актуализации действующей технологической схемы разработки Нарыкско-Осташкинского метаноугольного месторождения». В то же время для подготовки инфраструктуры первой очереди завода разработана проектная документация по строительству газопроводов подключения демонстрационных скважин, площадки завода СПГ, линии электропередач и подъездной автодороги.

Официально ООО «Газпром добыча Кузнецк» начало строительство завода сжиженного метана из угольных пластов в июне 2021 года с пуском первой очереди в первом квартале 2023 года.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Игорь Лавренков, Кемерово