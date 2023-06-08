Татарстан в 2022 году перечислил в федеральный бюджет свыше 70% доходов

По итогам 2022 года Татарстан перевел в федеральный бюджет 71% доходов региона. Об этом на заседании Госсовета республики сказал глава Минфина Радик Гайзатуллин.

Оставшаяся сумма была направлена в бюджет Татарстана.При этом в плане налоговых и неналоговых доходов 65% поступило в бюджет РФ, 35% — в республиканскую казну.

Всего в прошлом году в Татарстане собрали 1,4 трлн руб. доходов, сборов и выплат. 517,3 млрд руб. зачислили в доходную часть консолидированного бюджета республики, включая 429 млрд руб. неналоговых и налоговых доходов. В бюджет Татарстана поступило 452 млрд руб.

"Ъ-Казань"