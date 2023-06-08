Алтайские депутаты внесли в Госдуму законопроект о льготах при зачислении в детсад детей медработников

Заксобрание Алтайского края внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о расширении льгот для зачисления в дошкольные учреждения на детей медицинских работников.

«В настоящее время льготы при зачислении в детские сады имеют дети военнослужащих, пожарных, из многодетных семей, инвалидов, одиноких матерей и ряда других категорий граждан. Однако законодательством Российской Федерации не предусмотрена данная льгота для детей медицинских работников, которые в некоторых случаях осуществляют свою профессиональную деятельность в экстремальных условиях», - говорится в пояснительной записке к проекту.

По данным авторов законопроекта, в настоящее время в системе здравоохранения России работает более 2,3 млн женщин, которые испытывают трудности при выходе из отпуска по уходу за ребенком из-за отсутствия мест в дошкольных образовательных учреждения для их детей. Из-за нерешенности вопроса о местах в детских садах для детей медиков существенно увеличивается и без того острый дефицит медицинских кадров.

Принятие данного законопроекта не потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, отмечают депутаты заксобрания.

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Лолита Белова