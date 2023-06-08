В Петербурге начинается судебный процесс против журналистки из Афганистана

Журналистка и фемактивистка из Афганистана Кобра Хассани скоро предстанет перед судом. Ее и других граждан Афганистана обвиняют в нелегальном пересечении российской границы (ч. 3. ст. 322 УК РФ). Сейчас дело девушки рассматривает Санкт-Петербургский городской суд, который определит — подлежит ли девушка депортации обратно в Афганистан, где ей может грозить опасность из-за нынешнего политического режима страны.

Ранее Кировский районный суд Петербурга постановил, что девушка виновна в нарушении правил въезда в РФ или режима пребывания в стране (ст. 18.8 ч 3.1 КоАП РФ). По решению суда Хассани подлежит принудительному выдворению из страны, а также должна выплатить административный штраф в размере 5 тысяч рублей.

Историю Кобры Хассани рассказала Ольга Смирнова, познакомившаяся с журналисткой в СИЗО. Девушка работала на афганском телевидении, а после прихода к власти Афганистана талибов (организация «Талибан» признана террористической и запрещена в России) боролась против обязательного ношения хиджабов. Родителей Кобры посадили в тюрьму. Когда ей стала грозить смерть, она бежала из Афганистана в Украину, где проходила обучение в вузе на экономическом факультете (на английском языке). После начала СВО она решила бежать в Польшу, однако по рассказам Ольги Смирновой, девушку обманом привезли в Россию.

Екатерина Рязанова

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