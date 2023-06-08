Замкомандира добровольческого батальона «Южноуралец» погиб в ходе СВО

Заместитель командира добровольческого батальона «Южноуралец» Валерий Токарев погиб в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщают в правительстве Челябинской области.

Соболезнования родным и близким Валерия Токарева выразил губернатор Алексей Текслер, который пообещал оказать помощь его семье. «Мы всегда будем помнить его подвиг. Я лично передавал ему знамя батальона “Южноуралец”. Запомнил Валерия Николаевича мужественным, отважным человеком, истинным патриотом своей страны», — отметил Алексей Текслер.

Седьмой отдельный батальон связи «Южноуралец» был сформирован в Челябинской области летом 2022 года.