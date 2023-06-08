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В пензенском Водоканале отчитались о защите от беспилотников

Комплексы обнаружения и блокировки беспилотных летательных аппаратов появились на сооружениях водоснабжения, обеспечивающих питьевой водой Пензу. Об этом сообщили в пресс-служба «РКС-Пенза» - организация управляет городским «Водоканалом».

По данным организации, система работает в автоматическом режиме и не имеет санитарных, энергетических и частотных ограничений для применения в местах пребывания людей.

Ранее губернатор региона Олег Мельниченко поручал компаниям, обслуживающим ключевые отрасли города и региона оборудовать объекты средствами защиты от БПЛА. Оборудование протестировано сотрудниками Росгвардии и будет передано для эксплуатации в федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана» Росгвардии по Пензенской области.

Дарья Васенина

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