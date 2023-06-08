В Башкирии вырос дефицит кадров

В мае текущего года в Башкирии на одну вакансию приходится 3,5 резюме, это самый низкий показатель конкуренции за рабочие места с начала 2021 года, сообщает пресс-служба hh.ru Урал. Нормой считается 5-7,9 резюме на одну вакансию.

Самыми дефицитными специалистами в республике в мае были представители автомобильного бизнеса (1,4 резюме на одну вакансию), розничной торговли (1,7), продаж, обслуживания клиентов (2,3), рабочего персонала (2,4).

Наиболее высокий уровень конкуренции по итогам мая был в профессиональных сферах искусств, развлечений, массмедиа (23,1 резюме на вакансию), высшего и среднего менеджмента (16,3), а также маркетинга, рекламы, PR (12,9).

В целом по России индекс конкуренции в мае составил 3,6 резюме на вакансию, в ПФО — 3,2 резюме на вакансию.

Майя Иванова

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