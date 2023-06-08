Назначен повторный конкурс на строительство школы в деревне Кубиязы

Управление капитального строительства Башкирии назначило на 30 июня новый конкурс на отбор подрядчика строительства общеобразовательной школы на 120 мест, совмещенной с детским садом на 60 мест, в деревне Кубиязы Аскинского района, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта осталась прежней — 316,45 млн руб., он финансируется за счет бюджета республики.

В апреле текущего года победителем конкурса на строительство этой школы стало ООО «Главспецстрой», предложившее исполнить контракт с дисконтом 2%, почти за 310 млн руб., но впоследствии отказалось от его заключения. Компания была единственным участником закупки.

Сроки выполнения работ перенесены с конца августа на 30 ноября 2024 года. В школе площадью 4,3 тыс. кв. м будут два учебных корпуса с пристроями, столовая, спортивный зал, медицинский блок, детская площадка.

Как сообщала пресс-служба главы Башкирии, в селе Кубиязы общеобразовательная школа №20 располагается в двух одноэтажных деревянных зданиях 1965 и 1988 годов постройки, основной корпус признан непригодным к эксплуатации. В учреждении, рассчитанном на 100 мест, обучается около 150 школьников.

Майя Иванова

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