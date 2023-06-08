В Башкирии не планируют вводить дополнительные меры поддержки для участников СВО

В министерстве семьи, труда и соцзащиты Башкирии считают достаточным перечень мер поддержки участников СВО. Об этом сообщила замглавы ведомства Ольга Кабанова на заседании комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Курултая.

«Опыт регионов показывает, что указ главы о мерах господдержки исчерпывающий. У субъектов нет мер, которых бы не было у нас. Единственное — ходе предоставления той или иной меры у получателей возникали вопросы и сложности. Надо сконцентрироваться над простотой получения мер. Не на раздувании мер, а на конкретном качественном оказании того, что есть в указе главы»,— сказала она.

Госпожа Кабанова отметила, что в Башкирии при назначении региональных пособий семьям участников СВО не учитываются доходы всех членов семьи, в то время федеральное законодательство предусматривает исключение доходов лишь самих участников. Также она сообщила, что поддержка добровольцев башкирских батальонов «на порядок выше, чем в других субъектах».

На сегодня около 3 тыс. детей участников СВО бесплатно посещают детские сады, почти 2,4 тыс. школьников обеспечены бесплатным питанием, более 2 тыс.освобождены от платы за кружки, бесплатным проездом пользуются почти 4 тыс.школьников и студентов, почти 400 человек получили санаторно-курортное лечение. По данным минтруда, всего поступило более 5,5 тыс. заявлений о предоставлении мер поддержки.

Объем выделенных средств на выплаты и льготы достаточно большой,отметила Ольга Кабанова, однако по ним все еще возникает много вопросов — например, по летнему отдыху детей этой категории.

Наталья Балыкова

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