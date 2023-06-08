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Сливавшая бетон компания из Ижевска возместит причиненный природе ущерб на 39 млн рублей

В столице Удмуртии промышленная компания, которая сливала отходы на Воткинском шоссе, возместит причиненный природе ущерб в объеме более 39 млн руб. Площадь загрязненного участка превысила 3,9 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов республики.

Компания должна провести работы по рекультивации земельного участка для ликвидации причиненного почвам вреда к концу июня. В ближайшее время там также высадят слой зеленых насаждений.

Ход работ контролируют совместно с управлением благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевск. Расследование уголовного дела продолжается.

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