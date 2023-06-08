В Ростове-на-Дону откроются четыре новых парковочных пространства

В Ростове-на-Дону с 24 июня начнут работать четыре новых площадки для парковки автомобилей, сообщил Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения донской столицы.

Новые зоны парковки расположатся:

— на северной стороне ул. Народного Ополчения на участке от пер. Соборный до пер. Семашко;

— в пер. Соборном на участке от ул. Народного Ополчения до ул. Черепахина (вдоль здания №69);

— на ул. Текучева на участке от пер. Соборный до пер. Семашко (вдоль здания № 246);

— на южной стороне ул. Суворова на участке от пер. Нахичеванский до пер. Крепостной.

Анастасия Назарова