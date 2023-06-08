Мобильный трафик ТВ-программ в Челябинской области вырос более чем на 40%

Жители Челябинской области стали больше смотреть телевизионные программы с мобильных устройств. По данным «МегаФона», основанным на обезличенных данных обращений пользователей к 20 интернет-ресурсам, по сравнению с прошлым годом интернет-трафик на сайты цифровых каналов в регионе вырос на 43%.

Заметнее всего вырос трафик спортивных программ – в 4,5 раза. На втором месте динамика интереса к сериалам, художественным и документальным фильмам мистического характера, транслируемым на канале ТВ-3, которые южноуральцы стали смотреть вдвое чаще. Далее следует детский контент с сайта «Карусель» (+80%). Также на треть увеличилась активность на сайтах СТС, НТВ и «Звезда». По остальным ресурсам зафиксировано снижение трафика.

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