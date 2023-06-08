«Мосгаз»: на Ленинградском проспекте во время работ на газопроводе произошел пожар

В Москве на Ленинградском проспекте произошел пожар во время проведения работ на газопроводе, сообщает «Мосгаз». По данным ТАСС, в результате инцидента мог погибнуть человек.

«При проведении работ по обрезке газопровода на Ленинградском проспекте в районе дома №69, строение 2 произошло возгорание деревянных конструкций, которые ограждали строительные работы»,— сообщается в Telegram-канале «Мосгаза».

Как уточняет «Интерфакс», ЧП произошло возле здания школы на ул. Песчаная. Угрозы для здания и учащихся нет. Согласно информации очевидцев, на месте происшествия отмечено факельное горение высотой до двух метров.

ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах уточняет, что в результате возгорания газопровода в районе Сокол в Москве погиб человек.

Александр Кислов