Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Мосгаз»: на Ленинградском проспекте во время работ на газопроводе произошел пожар

В Москве на Ленинградском проспекте произошел пожар во время проведения работ на газопроводе, сообщает «Мосгаз». По данным ТАСС, в результате инцидента мог погибнуть человек.

«При проведении работ по обрезке газопровода на Ленинградском проспекте в районе дома №69, строение 2 произошло возгорание деревянных конструкций, которые ограждали строительные работы»,— сообщается в Telegram-канале «Мосгаза».

Как уточняет «Интерфакс», ЧП произошло возле здания школы на ул. Песчаная. Угрозы для здания и учащихся нет. Согласно информации очевидцев, на месте происшествия отмечено факельное горение высотой до двух метров.

ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах уточняет, что в результате возгорания газопровода в районе Сокол в Москве погиб человек.

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...