Суд постановил взыскать 67 млн рублей с павловского водоканала за загрязнение реки

Арбитражный суд Нижегородской области постановил взыскать с муниципального «Водоканала» в Павлове 67,3 млн руб. ущерба за загрязнение реки Каски. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Росприроднадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инспекторы ведомства выявили нарушения во время плановой проверки в 2021 году. Было установлено, что очистные сооружения водоканала не справляются со своей задачей. Отбор проб выявил превышение допустимых концентраций меди — до 100 раз, аммония — до 49 раз, никеля — до 35 раз. Неочищенная вода сбрасывалась в Каску.

Добровольно выплатить ущерб водоканал отказался, тогда Росприроднадзор обратился с иском в суд. На заседании ответчик рассказал, что не может обеспечить должную работу очистных сооружений, потому что у предприятия нет на это денег. Суд решил, что нехватка средств не освобождает от ответственности, и удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объеме.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Елена Ковалева