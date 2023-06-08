В Екатеринбурге 10 и 11 июня пройдет рок-фестиваль «Кардиограмма»

Рок-фестиваль «Кардиограмма» пройдет на площадке «Екатеринбург Арена» 10 и 11 июня. Хедлайнерами фестиваля станут Гарик Сукачев, Владимир Кузьмин, группы «Кипелов», «Чиж и Ко», Uma2rman, «Сурганова и оркестр», «Мураками», «Ундервуд» и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Дневная сцена» фестиваля, где вместе с известными музыкальными коллективами выступят начинающие рок-музыканты, будет расположена на территории стадиона, «Вечерняя сцена» на футбольном поле. На «Екатеринбург Арене» будут организованы зоны фуд-кортов и аттракционов. Стоимость билета на оба дня фестиваля — от 2,8 тыс. руб.

Анастасия Таначева

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