В Белгородской области вложат 519,8 млн рублей в благоустройство общественных пространств

В Белгородской области в 2024 году планируется обновить 35 общественных пространств и три дворовые территории, сообщили в пресс-службе облправительства. Общий объем финансирования составит 519,8 млн руб., из них 446 млн руб. из федерального бюджета. Выбор дизайн-проектов общественных территорий проводился в онлайн-режиме посредством общественных обсуждений с 15 апреля по 31 мая. Свои голоса за понравившиеся варианты отдали около 186 тыс. человек в десяти муниципалитетах: Белгороде, Белгородском, Вейделевском, Волоконовском и Ровеньском районах, а также в Алексеевском, Валуйском, Губкинском, Старооскольском и Шебекинском горокругах.

«Помимо выделения средств из бюджетов всех уровней, привлекаются внебюджетные источники — это предприятия, отдельно хозяйствующие субъекты, инвесторы, они вносят свою лепту в создание какого-то определенного пространства»,— отметила замминистра ЖКХ Белгородской области Вероника Новикова.

Мария Старикова

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