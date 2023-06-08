Ученые нашли редкую летучую мышь в заповеднике «Утриш»

Ученые-хироптерологи обнаружили в заповеднике «Утриш» редкую крупную летучую мышь — гигантскую вечерницу (Nyctalus lasiopterus). Об этом сообщила пресс-служба заповедника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал заповедника «Утриш» Фото: Telegram-канал заповедника «Утриш»

Представители данного вида являются самыми крупными летучими мышами на территории Европы и России. Животное обнаружили сотрудники Южно-Уральского федерального научного центра минералогии и геоэкологии Уральского отделения РАН Владимир и Лариса Снитько.

«Гигантская вечерница зафиксирована на ООПТ впервые, экземпляр имеет размах крыльев 45 см и вес — 53 грамма»,— говорится в сообщении.

По заявлению руководителя заповедника Олега Чихачева, находка является значимым событием для всего научного сообщества Европы и России. Отмечается, что при исследовании применяются гуманные, безопасные для жизни и здоровья летучих мышей методы.

Анастасия Донскова

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