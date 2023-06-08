В Краснодаре мать-веганку будут судить за смерть четырехмесячной дочери

В Краснодаре завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы, по вине которой скончалась ее четырехмесячная дочь. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

37-летняя женщина в августе прошлого года родила дочь в домашних условиях. Во время беременности и родов, а также после рождения ребенка она не обращалась за квалифицированной медицинской помощью. Женщина придерживалась нетрадиционных взглядов на питание, которые исключают продукты, содержащие животный белок.

В результате необходимые диагностические и профилактические мероприятия не были проведены своевременно. У ребенка развилось заболевание с последующими тяжелыми осложнениями. В январе 2023 года женщина обратилась за медпомощью, и ее дочь госпитализировали. Но, несмотря на усилия врачей, через несколько дней девочка скончалась.

Женщине предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). В ходе следствия она полностью признала вину. Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Татьяна Ручкина

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