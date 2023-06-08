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Суд отменил приговор бывшему начальнику юротдела МУГИСО

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор бывшему начальнику юридического управления «Распорядительной дирекции министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО)» Максиму Титову, сообщил портал 66.ру. В Октябрьском районном суде «Ъ-Урал» сообщили, что дело направлено возвращено прокурору. Дело будет рассмотрено повторно.

По данным портала, отменить приговор Максиму Титову потребовал его экс-коллега по работе в министерстве, соучастник по уголовному делу — Артем Богачев. Так как его «не устроило то, что Титов обвинялся только в одном преступном эпизоде, в то время как в его приговоре изложена суть обвинения, предъявленного всей группе обвиняемых по делу МУГИСО»,— передает издание.

Как сообщило издание, ходатайство Артема Богачева было удовлетворено в марте 2023 года. Седьмой кассационный суд направил дело в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Далее материалы дела были направлены в прокуратуру. По данным портала, дело поступит в суд первой инстанции для пересмотра.

Напомним, в июле 2022 года Октябрьский суд Екатеринбурга признал Максима Титова виновным в соучастии в растрате по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате) и приговорил к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

По данным суда, преступная группировка при пособничестве Максима Титова совершила растрату денежных средств ГУПСО «РД МУГИСО» в размере 55 млн руб. путем незаконного приобретения МУГИСО у ООО «ПК БСУ-групп» самовольной постройки — помещений четвертого этажа в здании на Репина, 5с.

Уголовное дело о взяточничестве в отношении руководства МУГИСО было возбуждено еще в 2016 году.

Полина Хабарова

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