В Славянском районе при раскопках археологи нашли более 20 тысяч редких предметов

В Славянском районе при раскопках древнего памятника обнаружено более 20 тыс. редких предметов. Они пополнят музейный фонд Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Работы идут на объекте археологического наследия — в меотском поселении IV–V века до н. э. Они связаны со строительством новой автомобильной дороги от станицы Марьянской в Красноармейском районе до хутора Белого в Темрюкском районе, подчеркнул заместитель губернатора региона Роман Лузинов.
Древнее поселение — небольшой производственный центр. Обнаруженные сероглиняные сосуды указывают на наличие собственного керамического производства.
Меотами древнегреческие авторы называли население, проживающее вокруг «Меотийского болота» (сейчас Азовское море). Их появление здесь связано с колонизацией греками Таманского полуострова и развитием торговли.
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