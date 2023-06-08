Губкинский мясокомбинат в Белгородской области за 2022 год увеличил выручку и уменьшил чистую прибыль

В 2022 году АО «Губкинский мясокомбинат» (входит в агропромышленную группу БВК) нарастило выручку по РСБУ, следует из бухгалтерской отчетности компании. Показатель увеличился с 2,76 млрд руб. в 2021-м до 3,05 млрд руб. При этом чистая прибыль компании сократилась с 404 до 359 тыс. руб.

Себестоимость продаж увеличилась на 11% до 2,62 млрд руб. Дебиторская задолженность незначительно сократилась — со 108,1 млн руб. до 93,2 млн руб. Кредиторская задолженность компании за 2022 год увеличилась до 426,4 млн руб. против 354,1 млн руб. годом ранее.

По данным Rusprofile, АО «Губкинский мясокомбинат» зарегистрировано в 1998 году в Губкине Белгородской области для производства продукции из мяса убойных животных и мяса птицы. Общество выпускает продукцию под марками «Губернская мясная компания», «Сытодолье» и «Мясная Русь». Входит в агропромышленную группу БВК, которая также включает активы в Воронежской и Курской областях. Бенефициар — губкинский бизнесмен Василий Золотухин.

Мария Старикова

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