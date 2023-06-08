Донские парламентарии обратились к Марату Хуснуллину с просьбой о ремонте участка М-4 «Дон»

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области направили обращение о необходимости реконструкции участка М-4 «Дон» от Каменска-Шахтинского до Новоперсиановки вице-премьеру Марату Хуснуллину. Соответствующее решение было принято на последнем заседании донского парламента, сообщает пресс-служба Заксобрания.

Транспортная нагрузка на указанный участок вдвое выше плановых показателей. Дорога постоянно нуждается в ремонте. Парламентарии предложили внести соответствующие изменения в перечень мероприятий по содержанию дорог до 2027 года.

«После зимы жуткие ямы. Ситуация нетерпима, — отметил председатель Законодательного собрания Дона Александр Ищенко. — Мы обратились на федеральный уровень для того, чтобы незамедлительно наши коллеги обратили внимание на эту ситуацию и приняли решение о реконструкции этого участка автомобильной дороги».

Анастасия Назарова