Решения конституционного совета Татарстана не будут обязательными для исполнения

Чиновники не обязаны будут исполнять решения конституционного совета, который создаются в Татарстане вместо упраздненного конституционного суда. Об этом на заседании Госсовета сообщил глава комитета по госстроительству Альберт Хабибуллин. Он пояснил, что госорганы обязаны будут лишь рассматривать заключения совета.

Закон о создании конституционного совета принят сегодня Госсоветом в первом и третьем чтении. Согласно документу, в совете будут работать три члена, отобранных парламентом и главой (раисом) Татарстана.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"