В Курганской области начал работу сотовый оператор «Газпромбанк Мобайл»

Газпромбанк запустил в работу мобильного оператора «Газпромбанк Мобайл» («ГПБ Мобайл») на территории Курганской области. Получить SIM-карты можно в отделениях банка и с доставкой. Об этом сообщают в кредитном учреждении.

Абонентам доступны для подключения тарифы «Пробуй», «Действуй», «Побеждай», с которыми можно получать от 5 до 40 Гб и от 300 до 600 минут в месяц. В каждый из тарифов включен безлимитный трафик на мессенджеры и звонки внутри сети, перенос остатков на следующий месяц, 50 SMS, бесплатная услуга «Антиспам». Абоненты, которые являются клиентами Газпромбанка, смогут увеличить ставку по одному из накопительных счетов.

«ГПБ Мобайл» начал работу в декабре 2020 года на инфраструктурной базе сети Tele2. Мобильный оператор присутствует в более чем 20 регионах РФ.

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