В Челябинской области стартовал конкурс грантов для НКО и активных граждан

Стартовал первый в этом году конкурс грантов губернатора Челябинской области для некоммерческих организаций и активных граждан. Об этом объявил глава региона Алексей Текслер в своем telegram-канале.

Как уточняют в региональном Фонде поддержки гражданских инициатив, принять участие в конкурсе могут неправительственные НКО со сроком регистрации от трех месяцев и все жители области старше 14 лет. Заявки принимаются по 13 направлениям, среди которых, в частности, социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; поддержка молодежных проектов и другие. Срок приема заявок – до 17 июля включительно.

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