Производитель соков «Добрый» в Петербурге сменил топ-менеджера

Компания АО «Мултон», которая производит соки под марками «Добрый», «Моя семья» и Rich, сменила руководителя. Генеральным директором с 6 июня назначена Алена Шепитько, сменившая в этой должности Владимира Косьера. Об этом со сслкой на выписку из ЕГРЮЛ сообщает «Деловой Петербург».

«Мултон» владеет научно-исследовательским центром в Москве и выпускает соки на двух заводах: на Пулковском шоссе в Петербурге и в подмосковном Щелково.

На данный момент единственным акционером АО «Мултон» является кипрская частная акционерная компания «Аделинк Лимитед». Выручка АО «Мултон» в 2022 году, согласно данным «Контур.Фокус», выросла на 12% до 43 млрд рублей, а чистая прибыль удвоилась до 8 млрд.

В 2005 году компания вошла в состав российских активов Coca-Cola. В 2022 году «Coca-Cola HBC Россия» объявила о прекращении поставок концентрата для изготовления лимонадов в РФ, а также переименовала свой главный российский актив — ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» — в «Мултон Партнерс».

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