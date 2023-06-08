Жителя Удмуртии осудили за ложное сообщение о готовящемся взрыве в сельском кафе

В Удмуртии суд вынес приговор 57-летнему жителю Якшур-Бодьинского района за ложное сообщение о готовящемся взрыве (ч. 2 ст. 207 УК РФ). Местом «происшествия» стало кафе «Сфера» в селе Якшур-Бодье, сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В частности, инцидент произошел 3 апреля. Нетрезвый мужчина позвонил на номер «112» и сообщил о готовящемся взрыве в кафе. Причиной стали «хулиганские побуждения». В результате оказалось нарушено нормальное функционирование государственных учреждений, а также отвлечены силы правоохранительных органов и служб.

Свою вину мужчина признал, а также раскаялся в содеянном. Суд назначил ему три года лишения свободы условно и испытательный срок на два года.