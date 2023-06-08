В Ярославской области сделают новые версии туристического и инвестиционного порталов

Правительство Ярославской области приступило к разработке новых версий туристического и инвестиционного интернет-порталов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обсуждение новых порталов

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Обсуждение новых порталов

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Повышение туристической и инвестиционной привлекательности региона требует нового подхода по донесению информации, в том числе и обновления официальных порталов региона по туризму и инвестициям. Тему обсудили в представительстве правительства Ярославской области в Москве, куда пригласили представителей ИТ-компаний и веб-студий.

В режиме ВКС во встрече участвовал ярославский губернатор Михаил Евраев. Глава региона поручил начать готовить техзадания для обновления порталов. По словам Михаила Евраева их нужно сделать такими, чтобы знала вся страна.

«Если говорить про туристический, то это должен быть именно маркетплейс, а не просто информационный ресурс. Чтобы можно было сразу купить билеты, забронировать отели, экскурсии. Портал должен быть удобным в использовании и масштабным. В основу архитектуры нужно заложить соответствующие функциональные требования, позволяющие обеспечивать посещаемость более 10 млн человек в год. Инвестиционный ресурс также должен быть крайне востребован по всей стране и интегрирован с другими коммерческими ресурсами»,— считает Михаил Евраев.

Директор областного департамента информатизации и связи Александр Королев выступил с предложениями по продвижению будущего туристического портала. В частности, есть вариант использовать нейросети в составлении сценариев турмаршрутов. Эксперты одобрили предложенную архитектуру портала, предложив дополнить сайт программами лояльности для туристов и внутренней пользовательской аналитикой.

Обновление инвестпортала будет курировать соответствующий профильный департамент ярославского правительства. Как отметил заместитель губернатора, руководитель представительства Ярославской области при правительстве РФ Василий Горбунов, муниципалитеты будут привлечены к наполнению портала контентом.

Андрей Иванов