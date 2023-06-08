ФАС возбудила дела в отношении структур «Евраза» за завышение цен на колеса для вагонов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела в отношении двух структур «Евраза» из-за завышения цен на колеса для железнодорожных вагонов. В пресс-службе ведомства сообщили, что в делах фигурируют АО «Евраз НТМК», ООО «Евраз ТК» и АО «Выксунский металлургический завод» («ВМЗ»).

В ФАС сообщили, что рынок цельнокатаных колес для железнодорожных вагонов является высококонцентрированным, а доступ на него требует значительных временных и финансовых затрат. По мнению ведомства, три крупнейших производителя колес в третьем квартале 2022 года необоснованно завышали цены на продукцию.

Если вина компаний будет установлена, им будут грозить штрафы.

В пресс-службе «Евраза» «Ъ-Урал» пообещали предоставить комментарий по факту возбуждения дел позже.

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