Имущество банкротящейся структуры ГК «Курский аккумуляторный завод» могут выставить на продажу за 149,5 млн рублей

942 единицы имущества банкротящегося ООО «Исток+» (производитель стартерных батарей для автомобилей в составе ГК «Курский аккумуляторный завод») могут реализовать с торгов за 149,5 млн руб. Такую стоимость утвердило большинством голосов собрание кредиторов общества. Согласно сообщению конкурсного управляющего Алима Жамборова, речь идет об оборудовании и инструменте, сырье, транспорте, спецтехнике.

Арбитражный суд Курской области ввел процедуру конкурсного производства в ООО «Исток+» в прошлом году. Иск о банкротстве общества подал кредитовавший деятельность ГК Экспобанк в 2021 году. «Исток+» задолжал банку 234,9 млн руб. На фоне банкротства активы ГК «Курский аккумуляторный завод» перешли под контроль Андрея Каменка, гендиректора компании — основного дистрибутора предприятия, представленного на рынке под брендом «БатБаза». На момент начала конкурсного производства в реестр требований кредиторов «Истока+» были включены подтвержденные судом обязательства более чем на 700 млн руб.

Подробнее о финансовых проблемах юрлиц ГК «Курский аккумуляторный завод» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова