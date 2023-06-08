В Кузбассе отменили выступление группы «Ночные снайперы»

Концерт группы «Ночные снайперы» не состоится в рамках фестиваля «Динотерра», сообщила солистка группы Диана Арбенина в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По словам исполнительницы, выступление было запланировано на 24 июня. Отмечается, что решение принято заказчиком, причины не называются.

Международный фестиваль «Динотерра» пройдет в Кузбассе во второй раз 23-25 июня. Правительство РФ в 2023 году определило его одним из победителей конкурсного отбора событийных мероприятий на право получить федеральную поддержку. Из бюджета страны на его софинансирование выделено 20,3 млн руб.

Запланированные ранее на 28 и 29 июня концерты группы «Ночные снайперы» в Краснодаре и Сочи не отменяются. Об этом 7 июня сообщили музыканты в Telegram-канале коллектива.

Весной стало известно об отмене концертов «Ночных снайперов» в Тольятти, Чебоксарах, Ульяновске, Пятигорске, Казани, Уфе, Перми. Диана Арбенина, комментируя ситуацию, говорила, что отмены концертов связаны со «странными нереализованными амбициями отдельных общественных деятелей».

Незадолго до этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить певицу по административной статье о дискредитации российской армии.

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Лолита Белова