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В Лабинском районе завершили ремонт моста через реку Лаба

В Лабинском районе завершили ремонт моста через реку Лаба, соединяющего станицы Ахметовскую и Чернореченскую. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Ремонт прошел в рамках госпрограммы «Безопасные качественные дороги». Длина обновленного мостового перехода составила 304 м.

«Комплекс работ выполнялся в определенной последовательности в два этапа без закрытия движения»,— отметил вице-губернатор края Андрей Прошунин.

На мосту обустроили тротуары и защитные перила. Подрядчик выполнил работы по обустройству системы отвода сточных вод с полотна перехода, установил резиновые опоры и водоотводы под пролетом, провел очистку и покраску железобетонных опор моста.

Анастасия Донскова

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