Благоустройства парка Тишино завершается в Ижевске

В столице Удмуртии подходят к завершению работы по благоустройству парка Тишино. Как сообщает пресс-служба администрации города, строители уложили новые деревянные настилы на пешеходные дорожки, а также обустроили амфитеатр.

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В настоящее время идет монтаж детской площадки, а также домиков для отдыха.

Открытие запланировано на конец июня. Напомним, благоустройство парка «Тишино» началось в августе 2022 года. Весь проект планировалось реализовать за три года, однако федеральная поддержка позволила сократить сроки. Всего из резервного фонда правительства России направлено 132 млн руб. на завершение строительства.