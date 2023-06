Крупнобюджетное вычитание

Новый альбом британского автора и исполнителя Эда Ширана «-» в течение месяца после выхода занял первые места в чартах большинства стран, где в принципе есть чарты. Игорь Гаврилов считает, что залогом успеха стало не только качество песен, но и умение Эда Ширана конвертировать в песни свою непростую личную жизнь, а потом упаковывать их в яркую медийную обертку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мини-сериал рисует Эда Ширана отзывчивым музыкантом-самородком, который стоит выше будничной индустриальной прозы

Есть только две страны, где пятый альбом Эда Ширана «-» (читается как subtract, то есть «вычитание», «минус») не попал в верхнюю десятку хит-парадов: это Литва и Венгрия. Остальной мир принял альбом с распростертыми объятиями, как и три предыдущих. На альбоме «-» 14 песен, созданных музыкантом в последние три года. На каждую из этих песен снят видеоклип: Эд Ширан, вернее, выпускающая его музыку компания Warner Music может себе это позволить. Но на этом экранизация его нового материала не закончилась.

Вместе с альбомом и клипами вышел в свет четырехсерийный фильм «Эд Ширан: Сумма всего этого». По-английски название пишется так: «Ed Sheeran: +The?Sum?Of=It- All». То есть в пробелы между словами вписаны знаки математических действий, которые были названиями всех альбомов Ширана в порядке их выхода. Зрителю сразу говорят о том, что этот фильм — подведение итогов карьеры 32-летней звезды. Знаки закончились, теперь будет что-то другое.

Это не первый документальный фильм, авторы которого пытаются объяснить феномен популярности Эда Ширана. Несколько лет назад он стал героем ленты «Сонграйтер», которую снял его кузен Мюррей Каммингс. В «Сонграйтере» были использованы приемы, многие из которых взяли на вооружение и режиссеры «Суммы всего этого» Рики Вэлентайн и Дэвид Саутер. Собственно, странно было бы, если бы в фильме, охватывающем всю карьеру певца, не было бы домашних видео, съемок стадионных концертов и хроники гастрольной рутины.

Однако драматургическим двигателем мини-сериала стали жизненные невзгоды Эда Ширана, из которых выросли его новые песни. Все несчастья пришлись на один месяц — февраль 2022 года. Съемочной группе, которая собралась, чтобы фиксировать работу над альбомом «Subtract», пришлось снимать, как Эд Ширан проживает смерть своего близкого друга, продюсера Джамала Эдвардса, как он справляется с новостями о злокачественной опухоли у жены Черри Сиборн и как надевает строгий костюм, чтобы пойти в суд, где его обвиняют в плагиате.

Джамал Эдвардс, которому посвящена серия под названием «Утрата», был для Эда Ширана не просто другом и соавтором. Он был для него связующим звеном с культурой грайма. Для Ширана очень важно, что его приняла хип-хоп-сцена, об этом подробно говорят в эпизоде подготовки дуэта с Эминемом для церемонии введения американского рэпера в Зал славы рок-н-ролла. Но еще важнее — его многолетнее товарищество с темнокожим соотечественником Стормзи, который в 2018 году принял участие в знаменитой серии концертов Эда Ширана на стадионе «Уэмбли». Для авторов фильма очень важно показать, что у рыжего поп-певца с ним — глубокое духовное родство. «Часто можно слышать от артиста: "Я хочу свободно творить!" — делится жизненной мудростью Стормзи.— И сразу после этого: "Кстати, как там продажи?"». А Ширан отвечает: «В карьере очень важен момент, когда ты создаешь нечто, подо что можно просто помолчать!» — «В точку, братан!»

По поводу безвременного ухода Джамала Эдвардса Ширан переживает и плачет больше, чем по поводу диагноза жены. Может быть, потому, что с диагнозом нет четкой определенности. Или авторы не хотят говорить о болезни слишком подробно. В любом случае лечение проходило одновременно со второй беременностью Черри, и одного этого факта зрителю достаточно, чтобы за нее переживать. Ближе к концу фильма мы узнаем, что все было максимально серьезно, и сообщение о том, что болезнь отступила, в финале отчасти снижает весь трагизм картины.

Третьему поводу для стресса — судебным спорам по поводу авторства самой популярной песни Эда Ширана «Shape Of You» — уделено меньше всего внимания. Известно, что иск подали музыканты Сэми Чокри и Росс О’Донохью, которые нашли сходство между «Shape Of You» и их песней «Oh Why». Обвинение, как рассказывает Ширан в фильме, не могло поверить в то, что величайший хит эпохи Эд Ширан написал самостоятельно, за полтора часа, а не списал у малоизвестных авторов. Эта тема настолько важная, что ей посвятил огромную статью в недавнем номере журнала The New Yorker ведущий исследователь массовой культуры Джон Сибрук (см. “Ъ” от 23 июня 2017 года). Основной тезис Сибрука: «Большинство поп-песен сделаны из других поп-песен».

Но в фильме «Эд Ширан: Сумма всего этого» вообще очень мало сказано об индустриальной стороне феномена певца. Крайне интересно наблюдать за тем, как вместе с продюсером Fred Again.. (настоящее имя — Фредерик Гибсон) он создает песню «F64» в память о Джамале Эдвардсе, который мечтал записать рэп-речитатив из 64 строк. Но когда артист собирает четыре «Уэмбли» подряд или в первую же неделю после выхода его альбом возглавляет практически все чарты, дело здесь не только в его таланте создавать хиты из переживаний. Над этими рекордами работают сотни специалистов, живущих скучной непубличной жизнью. Про них кино не снимают. А было бы интересно.