В регионах Сибири объявлено экстренное штормовое предупреждение

МЧС распространило в ряде регионов Сибири экстренное штормовое предупреждение на 8 и 9 июня. В Новосибирской, Томской, Омской областях, Красноярском крае и Республике Хакасия в ближайшие сутки ожидаются порывистый ветер, дожди и грозы.

В Красноярском крае ухудшение погоды прогнозируется во второй половине дня 8 июня и в течение суток 9 июня в центральных и южных, а также Туруханском районах. Порывы ветра в регионе могут достигать 25 м/с и более.

Град, ливни и порывистый ветер до 25 м/с ожидаются в Новосибирской области 9 июня. В Омской области из-за неблагоприятных погодных условий спасатели порекомендовали населению не находиться во время сильного ветра рядом с деревьями и щитами, а также линиями электропередач.

В Республике Хакасия 9 июня синоптики прогнозируют крупный град, который может нанести ущерб фермерам и дачникам, отметили в МЧС региона.

В Томской области МЧС прогнозирует возможные ЧС из-за непогоды, в регионе в ближайшие сутки ожидаются ветер, дожди и град.

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Лолита Белова