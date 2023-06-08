Сириец-беженец напал с ножом на детей во французском Анси

В парке французского города Анси на берегу озера произошло нападение на детей на детской площадке. Мужчина, перепрыгнув ограду, набросился на них.

Инцидент произошел в 9:45 по европейскому времени (10:45 мск) у озера. Среди пострадавших — дети, находившиеся в колясках. Тяжело ранены четверо детей, двое из них находятся между жизнью и смертью. Полиция преследовала нападавшего и окружила его, однако он успел ударить ножом пожилого человека. Полицейские открыли огонь и ранили преступника. Он был задержан.

Его личность уже известна, речь идет об Абдальмасихе Х. — сирийце-беженце 1991 года рождения, в 2002 году попросившим документы во Франции в Гренобле. Он получил право убежища в Швеции, но несколько раз возвращался на территорию Франции.

Дело поручено следователям прокуратуры, занимающейся борьбой с терроризмом. В парламенте после минуты молчания было объявлено, что премьер-министр Элизабет Борн и министр МВД Жеральд Дарманен отправляются в Анси, чтобы встретиться с жителями города и пострадавшими.

Алексей Тарханов, Париж