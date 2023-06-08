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В Саратове директора оштрафовали за неуплату зарплаты на 2,1 миллиона

В Ленинском районе Саратова прокуратура выявила нарушение трудового законодательства в ООО «СКБИ». Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, 51 сотрудник компании не получил свою зарплату за три месяца 2023 года. Общая сумма задолженности составила более 2,1 млн рублей.

По факту нарушения прокурор внес представление к генеральному директору ООО «СКБИ». В результате руководитель организации был привлечен к дисциплинарной ответственности и выплатил работникам все долги по заработной плате.

Кроме того, по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 Уголовного кодекса РФ (невыплата заработной платы более двух месяцев по корыстным мотивам). Расследование уголовного дела продолжается под контролем прокуратуры района.

Никита Маркелов

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