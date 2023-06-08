Власти Ростова обратились в прокуратуру из-за срыва сроков запуска горячего водоснабжения

Власти донской столицы направили в прокуратуру города обращение о принятии мер в связи со срывом сроков запуска горячего водоснабжения в городе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

По информации градоначальника, из 1300 домов, где отсутствовала горячая вода, 200 до сих пор отключены от системы горячего водоснабжения. В работах по устранению дефектов задействованы 16 аварийно-восстановленных бригад ООО «Ростовские тепловые сети».

«Сложившаяся ситуация недопустима,— написал Алексей Логвиненко.— По факту отсутствия подачи ресурса ростовчанам поручил направить уведомление в адрес ООО «Ростовские тепловые сети» о необходимости принять незамедлительные меры по увеличению количества бригад и обеспечению отключенных потребителей горячей водой в полном объеме».

Анастасия Назарова