В Самарской области в 2023 году умерло почти вдвое больше жителей, чем родилось

Число жителей, умерших в Самарской области в 2023 году, составило более 11 тыс. человек. При этом в регионе в отчетном периоде родилось свыше 5,9 тыс. человек, то есть в 1,9 раз меньше. Информацию за январь-март текущего года опубликовал Самарастат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Устойчивым и долговременным фактором сокращения населения остается естественная убыль»,— говорится в сообщении.

В январе-марте текущего года естественная убыль населения наблюдалась во всех городах и муниципальных районах Самарской области. Исключение составил только Волжский район, включая поселки городского типа Рощинский, Смышляевка и Стройкерамика, а также Алексеевку в Кинеле.

Георгий Портнов