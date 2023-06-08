Из-за матча воронежского ФК «Факел» в Воронеже 10 июня частично перекроют несколько улиц

В центре Воронежа более чем на сутки, с 18:00 9 июня до 20:00 10 июня, запретят парковку на участках улиц, примыкающих к Центральному стадиону профсоюзов. Об этом рассказали в мэрии Воронежа. Движение нескольких улицах перекроют с 7:00 до 20:00 10 июня. Это традиционная мера безопасности, связанная с проведением 10 июня игры чемпионата России по футболу — местный «Факел» примет на домашнем поле «Енисей» (Красноярск) в рамках второго стыкового матча за право выступать в РЛП в сезоне-2023/24.

Парковка будет запрещена на следующих участках улиц:

Фридриха Энгельса — от Комиссаржевской до Чайковского;

Студенческой — от улицы Феоктистова до Комиссаржевской;

Комиссаржевской — от Фридриха Энгельса до Студенческой;

Чайковского — от Фридриха Энгельса до Студенческой.

Движение автотранспорта временно прервется на следующих участках улиц:

Комиссаржевской — Кольцовской до проспекта Революции;

Чайковского — от проспекта Революции до Кольцовской;

Студенческой — от Феоктистова до Комиссаржевской;

Фридриха Энгельса — от Феоктистова до Средне-Московской.

Выезд из дворов на вышеуказанных территориях также ограничат, проход для пешеходов останется свободным. Кроме того, будут на время скорректированы маршруты автобусов с номерами 46, 58, 76 и С76.

Напомним, 7 июня воронежский «Факел» обыграл красноярский «Енисей» в первом стыковом матче. Игра закончилась со счетом 1:0. Гол забил нападающий Евгений Марков на 77-й минуте матча.

Мария Старикова

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