На Кубани проведут капитальный ремонт 610 многоквартирников в 2024 году

На Кубани капитальный ремонт проведут в 610 многоквартирных домах в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

На будущий год запланировано 1150 видов работ, в том числе обновление кровли МКД, ремонт фасадов и внутренних инженерных систем коммуникаций. В 41 доме заменят лифты.

«В общей сложности на эти цели будет выделено около 5 млрд руб. На большинстве многоквартирных домов выполнят сразу несколько видов работ: комплексный ремонт — новый вектор развития системы капремонта в крае»,— отметил вице-губернатор края Андрей Прошунин.

Предложения о проведении капитального ремонта направлены собственникам квартир во включенных в план домах. На принятие решения о проведении ремонта отведен срок до 1 сентября текущего года.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram