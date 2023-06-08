ФК «Сочи» утвердил Дмитрия Хохлова в должности главного тренера

Дмитрий Хохлов официально стал главным тренером ФК «Сочи». Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

В апреле 2023 года, после ухода Курбана Бердыева, господин Хохлов занимал должность исполняющего обязанности тренера клуба.

Генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко в интервью изданию «РБ Спорт» подчеркнул, что работой нового тренера в нынешнем сезоне доволен. По итогам чемпионата России ФК «Сочи» занял 10-е место. Под руководством господина Хохлова клуб провел восемь матчей в РПЛ, в которых одержал две победы и один раз сыграл вничью.

Олег Исаев

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