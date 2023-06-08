В Русском драмтеатре Удмуртии проведут реконструкцию сцены

Масштабная реконструкция сцены запланирована летом в Государственном русском драматическом театре Удмуртии. Как сообщает пресс-служба учреждения, пока актерский состав и творческие цеха будут в отпуске, специалисты проведут обновление механики сцены. Здесь установят новое оборудование и программное обеспечение штанкетного и софитного хозяйства.

«Автоматизация процессов даст не только комфортную работу техническим цехам при проведении спектаклей, но и откроет возможность приглашать к себе на гастроли театральные коллективы с крупных сценических площадок страны»,— отмечается в сообщении театра.

Так, Русский драмтеатр в Ижевске уже посетили специалисты Государственного академического театра имени Вахтангова, чтобы оценить возможности сцены для показа своих спектаклей.

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