Предложение на вторичном рынке жилья Челябинска снизилось на 16,7%

По итогам пяти месяцев 2023 года объем предложения на вторичном рынке жилья в Челябинске сократился на 16,7%, до 5,2 тыс. лотов. По динамике снижения показателя мегаполис занял второе место среди городов-миллионников РФ, сообщает «Циан» со ссылкой на исследование компании «Этажи».

Сильнее всего объем предложения вторичного жилья сократился в Москве — на 32,8%, до 38,5 тыс. объектов. Стало ощутимо меньше лотов в Уфе (-16,4%), Новосибирске (-10,4%) и Екатеринбурге (9,8%). Наибольший рост предложения вторичных объектов отмечен в Ростове-на-Дону — на 61,9%, до 29,9 тыс. объектов.

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