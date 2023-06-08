«Выбор сузился до пары моделей отечественного производства»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассуждает о том, какие машины индийского производства могут заполнить массовый сегмент на российском рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tata Фото: Tata

Тот, кто искал себе в течение последнего года новый автомобиль, знает, что в районе 1 млн руб. выбор сегодня сузился, по сути дела, до пары моделей отечественного производства. Это одна из причин, почему Lada Granta уже который месяц показывает рекорды продаж и хвастает званием «бестселлера». В Китае тоже выпускают недорогие автомобили, в том числе электрические, например Wuling, но к нам их не возят.

Эксперты «Открытие Авто» полагают, что эту нишу на нашем рынке могли бы заполнить машины из Индии. В 2022 году рынок этой страны показал самый динамичный рост в мире — плюс 24%. Но поскольку нельзя сказать, что народ в стране живет сильно зажиточно, то и авто на индийском рынке преимущественно недорогие. А значит, могут составить конкуренцию той же Granta, даже если добавить к их цене расходы на доставку, таможню, сертификацию и прочие дополнительные траты.

Среди возможных претендентов эксперты «Открытие Авто» называют кроссовер Tata Harrier. Он является сильно адаптированной и удешевленной версией Land Rover Discovery Sport, что неудивительно, поскольку индийская компания владеет британским концерном Jaguar Land Rover. Кроссоверы Tata Nexon и Tata Punch тоже могут быть востребованы в нашей стране.

Если взять другую индийскую марку, Mahindra, то у нее есть потенциально интересная для нас модель Scorpio. Ее, кстати, в свое время планировали собирать в Нижнем Новгороде. Ну и, конечно же, надо упомянуть компактный хетчбэк Maruti Suzuki Alto. Модель уже полтора десятка лет является бестселлером в Индии — в первую очередь потому, что стоит на наши деньги порядка 300 тыс. руб.

То есть у индийского автопрома сегодня есть шанс повторить то, что сделали когда-то Renault Logan, Hyundai Solaris, Kia Rio и Volkswagen Polo, которые переписали на себя большой кусок массового сегмента, до этого состоящий исключительно из представителей российского автопрома.