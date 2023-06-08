Замкомандира взвода из Ямала погиб в зоне СВО

В ходе специальной военной операции (СВО) погиб уроженец Губкинского (Ямало-Ненецкий автономный округ) Роман Кениг. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Мужчина служил в звании сержанта в должности заместителя командира взвода.

Роман Кениг будет похоронен в Алтайском крае. Мэр Губкинского Андрей Гаранин выразил глубокие соболезнования родственниками и близким военного.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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