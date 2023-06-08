В Свердловской области будут судить мужчину, обвиняемого в убийстве матери пятерых детей

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнему Александра Белюшина, обвиняемого в убийстве своей бывшей супруги, матери пятерых детей Любови Белюшиной. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области сообщили, что в ближайшее время дело передадут в суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, рано утром 22 декабря 2022 года Любовь Белюшина попросила бывшего мужа отвезти ее в Режевской район, где она собиралась найти себе новое жилье. В пути между ними возник конфликт, из-за чего они остановились и вышли из машины. Мужчина ударил бывшую жену, из-за чего она упала. Через некоторое время она встала и пошла пешком в сторону Режа. После этого Александр Белюшин, как считает следствие, догнал ее и задушил руками. Тело Любови Белюшиной он отвез в безлюдное место и оставил там, присыпав снегом.

Чтобы отвести от себя подозрения, мужчина в тот же вечер обратился в полицию с заявлением о пропаже бывшей жены. В итоге следователи возбудили уголовное дело, выяснив, что Александр Белюшин убил экс-супругу. В итоге мужчина сознался в преступлении и показал место сокрытия тела.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что силовики сразу начали отрабатывать версию, что к таинственному исчезновению женщины причастен ее бывший муж. При этом Александр Белюшин прошел полиграф и достаточно убедительно продемонстрировал свою якобы невиновность к произошедшему.

«Со своей бывшей супругой фигурант жестоко расправился в красивейшем месте, которое очень любила потерпевшая. А буквально накануне его задержания жена стала «приходить» к нему во сне, отчего он стал сильно страдать, что в дальнейшем, возможно, и подвигло его дать признательные показания, чтобы облегчить душу»,— отметил полковник Горелых.

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